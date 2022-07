Si alza la bora, evacuazione preventiva a Savogna d'Isonzo

Sul Carso sloveno continua la lotta contro le fiamme. La bora, arrivata in tarda serata, non sta aiutando e non agevolerà il lavoro dei Vigili del fuoco sloveni, così in via precauzionale, è stata decisa con un'ordinanza del Sindaco Luca Pisk l'evacuazione delle località di San Michele del Carso e Gabria, nel Comune di Savogna d'Isonzo.

Tutte le squadre antincendio boschivo assieme ai Vigili del fuoco sono impegnate a monitorare e controllare i versanti italiani per fronteggiare un'eventuale avanzata del fuoco ma, al momento, non ci sono incendi attivi del territorio.

350 le persone trasferite o in via di trasferimento nella palestra del Sovodnje. Anche Gradisca d'Isonzo e Monfalcone hanno messo a disposizione le proprie palestre.

“Questa notte è prevista bora sostenuta che potrebbe mettere a rischio la parte carsica del comune", ha spiegato in una nota sindaco, Luca Pisk. "Chi non ha possibilità di trovare ospitalità presso parenti o amici sarà accolto nella palestra comunale. Dobbiamo essere cauti e responsabili. Per favore seguite le istruzioni e cerchiamo di essere più calmi possibile. Non ci sono incendi attivi: l'evacuazione è necessaria solo come prevenzione in quanto si attende nella notte bora sostenuta e la situazione potrebbe cambiare improvvisamente. Per ora i Vigili del fuoco hanno la situazione sotto controllo” conclude Pisk.