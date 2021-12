Si ammala di Covid, il ringraziamento al Pronto soccorso dell'ospedale di Palmanova

La storia che vi raccontiamo è probabilmente una storia come tante, specie di questi tempi. Prima il malessere, poi i sintomi più forti, la diagnosi di Covid e una corsa in ospedale per un controllo urgente. Pur nella sua ordinarietà, quella che vi raccontiamo è una storia che vogliamo condividere perché colei che l'ha vissuta in prima persona, la maestra Barbara Macor, grata per l'assistenza ricevuta, ha scritto una lettera pubblica per ringraziare il personale sanitario del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Palmanova che l'ha accolta, confortata, rassicurata e curata.

“E' da qualche giorno che sono a casa ammalata – spiega -: ho il Covid. Sabato 11 novembre accuso un piccolo dolore tra le scapole, il medico per scrupolo m'invia in pronto soccorso per accertamenti. Mi faccio portare al pronto soccorso dell’Ospedale di Palmanova: non sento gli odori e neppure i sapori, ma sento da subito nelle persone che mi accolgono l’orgoglio di appartenere a questa ”comunita’ di soldati “, vestiti di bianco che con abnegazione svolgono ormai da due lunghissimi anni questa spaventosa guerra”.

“E sono proprio quei gesti veloci, essenziali, professionali, svolti nel quotidiano che mi hanno accolta… eh si, perche’ dopo di me c'è un paziente, poi un altro ed un altro ancora… tempo da perdere non ce n'è, mentre gli occhiali si appannano e si cambiano i guanti per un nuovo prelievo”.

“Esercito bianco che svolge azioni 'ordinarie', ma contraddistinte da amore straordinario, dedizione, professionalità, palpabili, innegabili, impagabili! Ho il covid e cosi’ bardati non ho potuto vedere il vostro volto, ma ho potuto vedere davvero il vostro gran cuore … quello si – continua la signora Macor -”!

“Ebbene, grazie dottoressa Irene, erano le due di pomeriggio di sabato e forse lei non aveva neanche pranzato. Si e’ preoccupata del freddo che potevo percepire per il gel mentre scrupolosamente eseguiva l’ecografia al cuore e sorridendo mi rassicurava , dicendomi che il mio cuore batteva forte. E grazie infermiera Marzia, la visiera portava il tuo nome bello grande inciso con pennarello nero indelebile: frenetica nell’organizzare l’arrivo di nuovi pazienti, perché’ con me non potevano stare”.

“Ecco qui, solo un piccolo scorcio di quel quotidiano sommerso che ho ammirato e toccato con mano: il famoso iceberg, in cui tutto e’ sotto l’acqua, nessuno lo sa, nessuno lo vede, ma so certamente di esprimere il sentito della maggioranza di noi cittadini, orgogliosi del nostro inestimabile personale sanitario. Unica 'arma', a mia, a nostra disposizione per sostenere queste straordinarie persone e’ la gratitudine, gridata forte e chiara. Quindi, grazie di cuore, lo stesso cuore che ieri, per la paura, batteva forte forte – conclude la lettera -”.