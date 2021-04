Furto in un'abitazione di Ragogna dove i ladri, dopo aver forzato una finestra, sono entrati in casa e hanno messo a soqquadro le stanze, riuscendo a rubare oro e denaro contante per circa 5.000 euro. Nel bottino anche un orologio prezioso.

Indagano i Carabinieri della Stazione di San Daniele del Friuli. Il furto è stato messo a segno durante due giorni di assenza della proprietaria.