Si barrica in casa, salvato dai carabinieri a San Michele al Tagliamento

Ieri pomeriggio, a San Michele al Tagliamento, un uomo con disagi comportamentali si è barricato in casa. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Portogruaro, il negoziatore del Comando Provinciale di Venezia e una Squadra Operativa di Supporto del 4° Battaglione Carabinieri di Mestre.



Le trattative tra l’uomo, i militari dell'Arma e il negoziatore sono durate diverse ore ma a un certo punto la persona si è chiusa in casa e non ha voluto più parlare con alcuno.



A quel punto è intervenuto la Squadra Operativa di Supporto che ha fatto irruzione nell’abitazione. L’intervento è stato provvidenziale perché l'uomo aveva manifestato pericolosi intenti autolesionisti. I militari dell'Arma lo hanno salvato e lo hanno affidato alle cure dei sanitari.