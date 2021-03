Si cappotta con il furgone, ferito l'autista

Incidente a Palmanova poco dopo le 12.30. Un furgone, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato, finendo con le ruote all'aria. Dai primi accertamenti sembra che il mezzo si sia capovolto autonomamente, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Sul posto, dopo l'allarme, sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco di Udine e i sanitari, giunti anche con l'elicottero decollato da Codroipo. Il conducente è stato estratto dal furgone ed è stato elitrasportato al Pronto soccorso dell'Ospedale di Udine. Intervenuti anche i carabinieri di Palmanova.