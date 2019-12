Poco dopo le 16.30, la prima partenza dei Vigili del Fuoco di Pordenone è intervenuta a San Quirino, dove era stata segnalata la fuoriuscita autonoma di una macchina lungo via Roiatta.

Il conducente è miracolosamente uscito illeso dell'abitacolo, malgrado l'auto si sia cappottata a lato della carreggiata. I pompieri hanno messo in sicurezza il veicolo e lo scenario. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Aviano per i rilievi e, in via precauzionale, anche i sanitari del 118 con l'ambulanza.