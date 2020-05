Si cappotta con l'auto a Capriva

Incidente questa mattina, poco prima delle 10, lungo la regionale 56, a Capriva del Friuli. Per cause in corso di aggiornamento da parte dei Carabinieri, intervenuti per rilievi e viabilità, il conducente di una vettura ha perso il controllo, cappottandosi in un campo a bordo carreggiata, vicino al supermercato Eurospin.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto un'ambulanza e i Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia. La persona alla guida dell'auto è rimasta ferita, ma in maniera non grave, ed è stata trasportata all'ospedale. Qualche disagio alla viabilità durante le operazioni di soccorso.