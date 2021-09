Incidente intorno alle 22.30 lungo l'ex strada provinciale 1, in prossimità del km 7, a Opicina. Una vettura, per cause da accertare, si è ribaltata, finendo ruote all'aria.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina per mettere in sicurezza il mezzo e l'area. Il conducente è riuscito a uscire autonomamente dall'abitacolo ed è stato preso in carico dai sanitari del 118 per le cure del caso; rilievi e viabilità a carico dei Carabinieri e della Polizia di Stato.