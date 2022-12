Si cappotta con l'auto a Praturlone, ferito il conducente

Un uomo è stato assistito per le ferite riportate in un incidente accaduto intorno alle 22 di ieri in via Dante Alighieri, a Praturlone di Fiume Veneto. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, ha perso il controllo della vettura e la macchina è finita fuori strada, cappottata.

L'uomo è stato aiutato a uscire dall'abitacolo dalle persone che si trovavano in quel momento sul posto. Dopo la chiamata di aiuto al 112, gli infermieri della centrale Sores hanno inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica ed è decollato l'elisoccorso.

L'uomo è stato stabilizzato e trasportato con l'ambulanza con medico a bordo all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone.

Sul posto anche i Vigili del fuoco che hanno collaborato con i sanitari e per la messa in sicurezza dello scenario.