Si cappotta con l'auto, conducente incastrato

Grave incidente questa mattina, poco prima delle 8, a Fagnigola, in comune di Azzano Decimo, lungo via Borgo Facca, sulla prosecuzione di via Runtine. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Pordenone, intervenuta sul posto per rilievi e viabilità, il conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada, cappottandosi.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco per liberare la persona dalle lamiere. Il ferito è stato poi affidato alle cure del personale sanitario dell'elicottero che l'ha trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni non sarebbero serie.