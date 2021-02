Si cappotta con l'auto, conducente miracolosamente illeso

Incidente nella prima serata di ieri, poco prima delle 20, in località Borgo grotta, nel comune di Sgonico. Tanta paura per il conducente di una vettura che, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale, intervenuti per i rilievi e la viabilità, ha perso il controllo della sua Audi A3, finendo ruote all'aria.

Dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Opicina per la messa in sicurezza della vettura e della sede stradale. Il conducente della macchina è uscito autonomamente dall'abitacolo e di fatto è rimasto fortunatamente illeso.