Si cappotta con l'auto, conducente sbalzato fuori

Grave fuori uscita autonoma, poco dopo le 11, lungo la strada regionale 251, nei pressi del distributore Tamoil di San Leonardo Valcellina, che ha visto coinvolta una Bmw e il suo conducente, un uomo residente a Malnisio. Per cause in corso di accertamento, il veicolo, diretto a Montereale, ha urtato il ponticello d’ingresso alla stazione di servizio, rovesciandosi e sbalzando all'esterno il guidatore.

I primi a giungere sul posto sono stati due Vigili del Fuoco che stavano percorrendo in direzione inversa la strada e si sono ritrovati l'uomo in stato confusionale, con evidenti fratture e contusioni varie, adagiato nel fossato sotto una fitta pioggia. Dopo aver attivato i soccorsi, gli stessi hanno messo in atto le procedure di primo soccorso in attesa dell'arrivo dei sanitari. Sul posto è giunta anche la squadra dei pompieri di Maniago e l'elisoccorso regionale, che ha trasportato il ferito, in condizioni serie, in ospedale.