Si cappotta con l'auto, ferita la conducente

Una donna di 30 anni è rimasta coinvolta, questo pomeriggio, in un incidente stradale lungo la strada provinciale 39, tra Codroipo e San Martino.

Ha perso il controllo dell'auto ed è finita in un canale, a bordo strada; è stata soccorsa dal personale medico e dai Vigili del Fuoco Volontari di Codroipo. Rilievi, viabilità e accertamenti a cura di due pattuglie della Polizia Locale della cittadina del Medio Friuli.

La conducente della vettura è stata accompagnata in ospedale in ambulanza; le sue condizioni non sono gravi.