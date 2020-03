Si cappotta con l'auto, ferito il conducente

Incidente questa mattina lungo l’ex provinciale 17 tra Sacile e Vigonovo, dove un’auto, poco prima delle 8, è uscita autonomamente di strada e si è cappottata in un fossato. Il conducente dell’auto, un militare statunitense dipendente della base Usaf di Aviano, è stato affidato alle cure dei sanitari in seguito ai traumi riportati.

Sul posto anche una squadra del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Pordenone che si è occupata della messa in sicurezza dello scenario. Nell'urto, infatti, è stato tranciato alla base un palo della linea elettrica, rimasto in equilibrio precario. Per questo motivo è stata decisa la chiusura della strada e chiesto l'intervento del personale Enel per il ripristino della linea elettrica. Sul posto la Polizia Municipale e un'ambulanza entrambe di Sacile.