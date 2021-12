Si cappotta con l'auto, ferito in modo serio un 20enne

Un ragazzo di 20 anni è rimasto ferito a seguito di un incidente accaduto lungo l'ex strada provinciale della Val d'Arzino, intorno alle 23 di ieri, in comune di Valvasone Arzene.

Per cause al vaglio dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Pordenone, intervenuti per rilievi, accertamenti e viabilità, il ragazzo, un giovane residente a Valvasone Arzene, ha perso il controllo di una Citroen C3 che si è cappottata, finendo al centro della strada.

Dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari di un'ambulanza, inviata dalla Sores, che lo hanno soccorso e trasportato all'ospedale di San Vito al Tagliamento. Non è in pericolo di vita anche se ha riportato ferite severe.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Vito al Tagliamento per la messa in sicurezza del mezzo incidentato e della sede stradale. Nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi.