Si cappotta con l'auto, ferito un 36enne

Un uomo di 36 anni, del Friuli Occidentale, è rimasto ferito, questa mattina, a seguito di un incidente accaduto lungo la regionale 251, a San Quirino, poco dopo la rotatoria che, in direzione Maniago Pordenone, sorge tra la trattoria "Stella" e la zona industriale.

Per cause al vaglio dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Sacile, intervenuti per i rilievi, accertamenti e viabilità, l'uomo ha perso il controllo della sua auto, una Honda Jazz, sulla quale viaggiava da solo, appena superata la rotatoria, sbandando sulla destra e finendo cappottato in un canale a bordo strada.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e, dall'elibase di Campoformido, è decollato l'elicottero sanitario. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale. All'arrivo dei soccorritori l'uomo era già riuscito a uscire dall'abitacolo. E' stato trasportato con l'autolettiga all'ospedale di Pordenone. Non è in gravi condizioni.