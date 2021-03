Si cappotta con l'auto, grave il conducente

Incidente intorno alle 11.30 in località "La fredda", nel comune di Ruda. Per cause in corso di accertamento, il conducente di una vettura ha perso il controllo della macchina che si è poi cappottata in un campo a bordo strada. La persona alla guida, un uomo, è rimasto ferito in maniera seria. Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elicottero decollato dalla base di Campoformido.

Il velivolo è atterrato a poca distanza dal luogo dell'incidente. L'uomo, forse colpito da malore, è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in volo. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli per la messa in sicurezza del mezzo incidentato e a supporto del personale medico.