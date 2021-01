Si cappotta con l'auto, grave un ragazzo di 21 anni

Grave incidente nella prima serata, poco dopo le 19, lungo l'ex provinciale 48 che collega Moimacco con Remanzacco. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della compagnia di Cividale del Friuli, intervenuti per rilievi e viabilità, un ragazzo di 21 anni di Pradamano ha perso il controllo della sua Fiat Punto ed è cappottato a bordo strada, andando a impattare anche con un gelso.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero decollato dalla base di Campoformido che è atterrato sulla aviosuperficie di Premariacco dove ha atteso l'equipaggio dell'ambulanza. Il ragazzo è stato trasportato poi al Santa Maria della Misericordia di Udine con l'autolettiga.

Ha riportato un trauma cranico e ha perso con ogni probabilità un orecchio. Le sue condizioni sarebbero preoccupanti.

I Vigili del Fuoco hanno dato fattivo supporto al personale sanitario, provenienti dal Distaccamento di Cividale del Friuli.