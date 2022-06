Si cappotta con l'auto, grave una 22enne

Sono gravi le condizioni di una 22enne, che risiede nell’hinterland udinese, che questa notte, alle 2.30, è uscita fuori strada, a Pozzuolo del Friuli, mentre era alla guida della sua macchina.

La giovane stava percorrendo viale Europa Unita, in direzione Udine, quando, per cause in corso di accertamento, la sua Nissan Micra ha sfondato la recinzione di un'abitazione e si è capottata.

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del fuoco che, non senza fatica, sono riusciti a estrarre la giovane, intrappolata nell’abitacolo. La 22enne è stata poi affidata al personale sanitario del 118. E' stata ricoverata, in condizioni molto serie, all’ospedale di Udine.