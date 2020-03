Si cappotta con l'auto in galleria

Perde il controllo dell'automobile e cappotta in galleria. È successo intorno alle 20.30 di ieri e, dopo l'allarme, sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco della sede Centrale del Comando provinciale di Trieste.

L'incidente si è verificato in Galleria Carso, in direzione Trieste. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale di Trieste, la persona alla guida dell'auto ha perso il controllo ed è finita ruote all'aria. Per fortuna nessuna particolare conseguenza sanitaria per l'automobilista che è riuscito a uscire autonomamente dal mezzo. Sul posto è intervenuto anche il personale dell'Anas.