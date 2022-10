Si cappotta con l'auto lungo la Strada del Vallone

Incidente nel pomeriggio lungo la regionale 55 - strada del Vallone, a Doberdò del Lago, dove, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Monfalcone, intervenuti insieme ai Vigili del fuoco isontini, il conducente di una vettura ha perso il controllo della macchina, che è finita fuori strada, gomme all'aria.

Immediata la richiesta di aiuto e tempestivo l'invio sul posto di un'ambulanza da parte degli infermieri della centrale Sores.

Fortunatamente, nonostante la dinamica importante, la persona alla guida della vettura non è rimasta ferita in maniera grave ed è stata trasportata in ospedale con l'ambulanza.