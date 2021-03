Si cappotta con l'auto nell'aiuola spartitraffico

Incidente nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18, all'ingresso di Lignano Sabbiadoro, in via dei Pini. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale della cittadina balneare, intervenuta per a rilievi e la viabilità, il conducente di un'utilitaria ha perso il controllo ed è finito su un'aiuola gomme all'aria.

Per fortuna non è rimasto ferito. Si tratta di un cittadino residente a Milano che lavora a Bibione. Sul posto anche i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento volontario per la messa in sicurezza del veicolo incidentato.