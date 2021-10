Incidente, verso le 2 di notte in via Rossetti, all'angolo con via Mameli, a Trieste, dove un’Alfa Romeo Mito si è cappottata.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Trieste per mettere in sicurezza il mezzo, la Polizia per i rilievi e un’ambulanza. Il conducente è stato soccorso e condotto in ospedale per accertamenti, fortunatamente con ferite lievi. In corso di valutazione la dinamica del sinistro.