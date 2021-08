Si cappotta con l'auto, salva la conducente

Alle 5.30 di questa mattina la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Pordenone ha ricevuto la richiesta di soccorso per un incidente stradale avvenuto in via Pedrina ad Azzano Decimo.

Un'auto ha perso il controllo ed finita nel fossato, impattando contro un passo carraio e finendo la sua carambola rovesciata sul tetto.

Fortunatamente la conducente, una ragazza di 22 anni di Pasiano di Pordenone, è riuscita a uscire autonomamente, aiutata da un cittadino residente nei pressi del sinistro.

La squadra dei pompieri si è fatta carico della messa in sicurezza dell'auto e dello scenario. Sul posto il personale sanitario, anche con l'elisoccorso, e i Carabinieri di Casarsa della Delizia.