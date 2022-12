Si cappotta con l'auto, un ferito a San Canzian d'Isonzo

Incidente stradale poco prima del 17 a San Canzian d'Isonzo, all'altezza dell'incrocio tra via del Revoc e via del Gardenal. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (allertato il Commissariato di Polizia di Stato di Monfalcone), il conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo, che si è cappottato.

Dopo la chiamata al Nue 112, gli infermieri della centrale Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Monfalcone.

Allertati anche i Vigili del fuoco per quanto di competenza. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata con lesione non gravi all'ospedale San Polo di Monfalcone con l'ambulanza.