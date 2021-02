Si cappotta con la Jeep nel fossato

Incidente nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16.30, lungo la regionale 356, nel territorio del comune di Nimis, tra Le Pianelle e Pradandons di Tarcento. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Cividale del Friuli, intervenuti per rilievi e viabilità, un uomo di 53 anni ha perso il controllo della sua vettura ed è finito in un fosso a bordo strada.

Nell'impatto la vettura si è cappottata. Si tratta di una Jeep Renegade. Fortunatamente, nonostante l'impatto, l'uomo non è rimasto ferito in maniera grave, tanto che è riuscito a uscire autonomamente dall'abitacolo, ma la Centrale Sores di Palmanova ha ritenuto comunque di inviare suo posto l'elicottero sanitario che poi lo ha trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in volo, per tutte le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli per la messa in sicurezza della sede stradale. Disagi per il traffico.