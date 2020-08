Si cappotta in A28 e finisce in un campo nella notte

Incidente questa notte, poco dopo l'una, lungo l'autostrada A28, nel tratto compreso tra Sesto al Reghena e Villotta di Chions, in direzione Pordenone. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, intervenuta sul posto insieme al personale di Autovie Venete, una cittadina russa di 27 anni ha perso il controllo della sua Opel Corsa, che è cappottata più volte per poi finire in un fosso all'esterno della sede stradale.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato d'urgenza, sulla tratta, l'equipaggio sanitario di un'ambulanza e i vigili del fuoco del Distaccamento di San Vito al Tagliamento. La donna è stata trovata miracolosamente cosciente. Ha riportato diverse tumefazioni e lesioni ma pare non sia in pericolo di vita. Importanti i danni alla vettura. Nessun disagio per il traffico. Nessun altro mezzo coinvolto.