Si cappotta lungo la provinciale, anziano incastrato

Incidente lungo la provinciale 1 sul rettilineo all'altezza Colonne della Diocesi, tra Trieste e Duino. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (Carabinieri della stazione di Aurisina e Barcola), un 82enne triestino ha perso il controllo dell'auto, che è finita ruote all'aria a bordo strada, ed è rimasto incastrato nell'abitacolo.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipe sanitaria di un'ambulanza e i Vigili del Fuoco del Comando di Trieste e del Distaccamento di Opicina.

È successo poco dopo le 17. L'anziano è stato trasportato all'ospedale di Cattinara, in condizioni serie, ma è rimasto cosciente per tutta la durata dei soccorsi. Con lui non viaggiava nessun'altra persona.