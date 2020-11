Si cappotta nel fossato andando al lavoro

Incidente questa mattina, intorno alle 5, a San Vito al Tagliamento, lungo l'ex provinciale 1, nel tratto che prende il nome di via Treviso, all'altezza di una curva, poco prima dell'abitato di San Vito al Tagliamento.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, intervenuti per rilievi e viabilità, il conducente di un furgone Renault, un uomo di 31 anni, del posto, che viaggiava da solo e che stava andando al lavoro, ha perso il controllo del mezzo. Il veicolo, a carico vuoto, è andato a finire contro il guard-rail di destra, spaccandolo, per poi finire gomme all'aria nel vicino fossato.

Importanti i danni riportati dal furgone, in particolare nella parte anteriore, e immediato l'allarme che è scattato con una chiamata al 112.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Vito e l'equipe sanitaria inviata dalla Centrale Sores di Palmanova. Il personale medico ha controllato sul posto il giovane autista, rimasto miracolosamente illeso.

Il veicolo sarà recuperato durante la mattinata di oggi, con un'autogru, dal vicino campo, per evitare blocchi alla circolazione.