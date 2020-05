Si cappottano con l'auto a Portis di Venzone

Incidente nel pomeriggio, all'altezza della località di Portis, nel comune di Venzone. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il conducente di un'Alfa Romeo Giulietta ha perso il controllo della vettura e si è cappottato.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli, un'ambulanza e l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido.

A restare feriti il conducente e un passeggero, per fortuna in maniera lieve. L'elicottero è rientrato alla base. Il soccorso è stato prestato sul posto dal personale dell'autolettiga. La vettura è stata recuperata da soccorso stradale Guerra di Gemona del Friuli. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.