Si cerca Andrea Dall’Olio, scomparso da Pordenone

Sono ore di apprensione per i familiari di Andrea Dall’Olio, nato a Cagliari il 29 aprile 1965, ma residente a Pordenone e di cui non si hanno più notizie da ieri sera, lunedì 1° marzo, verso le 21, quando si è allontanato da casa. di ieri sera 1° marzo.



Questa mattina è stata formalizzata la denuncia di scomparsa in Questura a Pordenone. Al momento dell’allontanamento Dall’Olio, che è alto 1 metro e 70 centimetri di corporatura robusta, stempiato e con capelli cortissimi ai lati di colore grigio e occhi verdi, indossava un pajo di jeans, una polo, un maglione di colore blu e un giubbino con cappuccio.



Per eventuali segnalazioni contattare la Questura di Pordenone telefono 0434.238208 oppure il numero di emergenza 112 NUE.