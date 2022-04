Si cerca un'escursionista dispersa a Barcis

Sono in corso, a Barcis, le ricerche di una donna di 57 anni di Montereale Valcellina, che ieri era andata nella località montana per un’escursione, ma non ha più fatto rientro a casa. Le ricerche sono orientate lungo il sentiero del Dint e nella forra.

Impegnati nelle operazioni i Vigili del fuoco e il Soccorso alpino. A seguire le attività anche il sindaco di Barcis, Claudio Traina, che conferma che le ricerche sono iniziate questa mattina presto. Al momento non ci sono tracce della 57enne.

Notizia in aggiornamento