Si cerca un uomo scomparso nelle acque del Ledra

Sono riprese questa mattina le ricerche di un uomo di 56 anni di Udine che non dà notizie di sé ormai da 24 ore. La sua bicicletta, con la quale si era allontanato dalla sua abitazione ieri, è stata notata da un passante vicino al canale Ledra, in via Martignacco.

Immediata l'attivazione delle squadre di soccorso. Sul posto, fino al calare del buio, hanno operato i Vigili del Fuoco del Comando di via Popone insieme ai Vigili del Fuoco sommozzatori provenienti da Trieste. Il monitoraggio non ha dato alcun esito.

Questa mattina le ricerche sono ripartite sempre da parte dei pompieri di Udine, insieme ai sommozzatori, provenienti questa volta da Venezia.

La base operativa è stata allestita nella zona di via Passons. I familiari hanno denunciato il mancato rientro a casa nel corso della notte.