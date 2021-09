Si cerca una turista tedesca dispersa a Barcis

Sono riprese questa mattina all'alba le ricerche di un'escursionista tedesca di 55 anni, dispersa da ieri pomeriggio a Barcis. La richiesta di soccorso è arrivata intorno alle 20, in seguito al mancato rientro della donna. Era uscita di casa a Barcis, dove è ospite da conoscenti, per una camminata sul Monte Laura, probabilmente verso Forca Bassa.

Il percorso che intendesse seguire non è certo. Il cellulare della donna non è raggiungibile e, quindi, non è possibile localizzarla.

Nella notte, le squadre speleo-alpino-fluviali dei Vigili del fuoco di Pordenone e i tecnici del Soccorso alpino della stazione di Maniago hanno percorso i sentieri Cai 995 e 978. Inoltre, i droni dei pompieri, provenienti dal Veneto e dotati di telecamera a infrarossi, hanno fatto diversi sorvoli sulla zona, senza, però, alcun esito.

Questa mattina è già stato attivato l'elicottero della Protezione civile e si sono aggiunti ulteriori rinforzi dei Vigili del fuoco e del Soccorso alpino. Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Spilimbergo.