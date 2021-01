Si continua a lavorare per lo sgombero della neve

Proseguono oggi nelle località di Forni di Sopra e Sappada le operazioni di sgombero neve dai tetti delle abitazioni con la collaborazione del Soccorso Alpino e Speleologico a supporto della Protezione Civile.

Alle prime ore del mattino si sono concluse quelle relative al tetto del capannone della ditta Solari a Pesariis di Prato Carnico, già in parte collassato ieri sotto il peso eccessivo. Le attività, grazie alle torri Faro dei Vigili del Fuoco, sono proseguite per tutta la notte. Lo stabilimento avrebbe dovuto riaprire l'11 gennaio anche per consegnare commesse molto importanti. La struttura che ha ceduto è in metallo. Ingenti i danni, che hanno interessato anche un macchinario.