Si continua a lottare contro il fuoco. Nuovo fronte a Pontebba

In Friuli Venezia Giulia si continua ancora a lottare contro le fiamme. Da giorni, diversi fronti, dal Carso alla Val Resia, stanno impegnando decine di Vigili del fuoco, da tutti i comandi regionali, uomini del Corpo Forestale e volontari antincendio boschivo della Protezione Civile nel tentativo di domare i roghi, anche con l'aiuto dei mezzi aerei.

In mattinata si è aperto un nuovo fronte del fuoco a Pontebba. Come informa il Sindaco Ivan Buzzi "dopo un breve temporale, a causa di un fulmine, è scoppiato un rogo su un versante roccioso del monte Cervo. La tempestività di intervento del Corpo Forestale Regionale, della squadra comunale antincendio boschivo e dei Vigili del Fuoco ci ha permesso di circoscrivere il focolaio prima che si diffondesse ulteriormente".

"Questo grazie anche alla pronta disponibilità di un elicottero messo a disposizione dalla protezione civile regionale. Un ringraziamento anche a Carabinieri e Polizia locale per il servizio viabilità. Una squadra rimane sul posto per monitorare la situazione anche nel pomeriggio".

Se l'enorme incendio sviluppatosi sul Carso triestino sembra finalmente sotto controllo, almeno sul versante italiano, con pompieri ed elicotteri impegnati per sedare gli ultimi focolai, gravi problemi si segnalano pochi chilometri più a Est, giusto oltreconfine, in Slovenia, dove si è spostato il fronte del fuoco.

Ieri sono state evacuate centinaia di persone da Zigoni, Merljaki, Martinic, Mohorini, Luke zici, Ozren, Rensk subkraj, Arconi Osveliek e Gradisce. Fiamme sono state ben visibili dietro Merna anche dal lato italiano, cosa che continua a tenere alta l'allerta. Gli sfollati hanno trascorso la notte fuori casa tre la sala di Bukovica e il centro sportivo di Sempeter, appositamente allestiti. Preoccupano in particolare le aree vicino a Cerje e Trstelje mentre vengono segnalati nuovi focolai. Sul posto sono già al lavoro 11 elicotteri.

Tornando in Italia, è sotto controllo anche l'incendio divampato ieri a Savogna, mentre resta preoccupante la situazione in Val Resia, dove resistono focolai e i collegamenti sono ancora interrotti.

Oggi sulla zona opereranno un Canadair e due elicotteri; uno di questi ultimi farà anche alcuni lanci d'acqua a Pulfero per spegnere definitivamente il rogo divampato ieri.

Nel primo pomeriggio giungerà in Val Resia il vicegovernatore Riccardo Riccardi, per effettuare un sopralluogo.

QUALITA' DELL'ARIA. Migliora la qualità dell'aria, come confermano le rilevazioni dell'Arpa Fvg. In generale, sulla regione, si segnalano pochi - e contenuti - sforamenti del livello massimo di Pm10 (indicato in 50 µg/m3), in particolare nelle ore notturne.

MONFALCONE. Alla luce del miglioramento della situazione, il Sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint ha aggiornato l'ordinanza comunale, invitando a indossare la mascherina Ffp2 in caso si percepisca odore di fumo e bruciato.

Qui il video-aggiornamento dal Sindaco.

Suggerimento sempre valido anche negli altri centri che, in base al vento, possono essere raggiunti dalle più alte concentrazioni di fumo.

GORIZIA. "Sembra un incubo senza fine. Quando pensi di avere la situazione sotto controllo, quasi come una beffa, ecco che si aprono nuovi focolai, di qua o di là dal confine. Italia e Slovenia stanno mettendo in campo tutte le forze possibili per domare questa belva che si sta mangiando tutto il nostro Carso e un pezzo dei nostri cuori, sgomenti di fronte a tanta devastazione", commenta il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna. "Ma non possiamo cedere allo scoramento. Lo dobbiamo a quegli eroi che da giorni e giorni stanno combattendo in prima linea. Lo dobbiamo al nostro stesso Carso che dovremo impegnarci a far rivivere. Lo dobbiamo a tutti noi perché è in queste occasioni che si deve avere la forza di ricominciare. Di ripartire, lottando perché questo incubo finisca al più presto. Un apprezzamento alla grande collaborazione e aiuto reciproco fra Italia e Slovenia. Ma su questo non c'erano dubbi".

"I valori delle Pm10 variano, come abbiamo ben capito, a seconda del vento che le trasporta e, ovviamente della vicinanza. Ieri sera, a causa dei venti e la recrudescenza del fuoco tra Merna e Rupa, abbiamo registrato picchi elevati di Pm10 ma di breve durata che non intaccano di molto la media giornaliera, cui bisogna fare riferimento. Ma questa fase è comunque opportuno mantenere comportamenti prudenziali, quindi, evitare di sostare a lungo all'esterno, indossare la mascherina, tenere chiuse le finestre e lavare bene la verdura dell'orto".

"Continua inarrestabile da parte dei cittadini la consegna di generi di conforto per gli operatori sul fronte degli incendi sul Carso", riferisce Ziberna. "Da parte nostra i volontari tecnico-logistici del Gruppo comunale di Protezione civile di Gorizia dopo l'inventario e la catalogazione dei beni ricevuti hanno cominciato le consegne. Dapprima agli operativi nei punti Ucl e poi a Vigili del fuoco e al Corpo forestale stazione di Gradisca. Operazioni che proseguiranno con consegne anche ai pompieri sloveni e agli altri operativi oggi e nei prossimi giorni. Grazie, grazie, grazie di cuore a tutti", conclude Ziberna.

STATO DI EMERGENZA INCENDI. In relazione allo stato di emergenza, ieri Riccardi ha firmato un decreto per un ulteriore impegno di spesa pari a 838.000 euro a carico del Fondo regionale per la Protezione civile.

Le condizioni atmosferiche continueranno a essere particolarmente favorevoli all'innesco di nuovi roghi anche per i prossimi giorni, con temperature che raggiungeranno i 40°C.

Questa condizione determinerà la necessità di incrementare il numero di interventi per far fronte ai focolai. Da qui l'esigenza di rafforzare la presenza dei mezzi aerei con il concorso della Provincia autonoma di Trento attraverso un elicottero messo a disposizione dell'Amministrazione regionale.

Inoltre è stata rilevata l'urgenza di procedere alla messa in sicurezza dei versanti posti a monte delle viabilità per mitigare il rischio di cadute di massi. Contemporaneamente vanno realizzati percorsi alternativi di collegamento con i nuclei abitati isolati dagli incendi, oltre che provvedere al taglio della vegetazione instabile che potrebbe cadere sulle carreggiate.

Con il decreto siglato oggi viene incrementata l'autorizzazione di spesa del 19 luglio: in primo luogo per dare copertura agli oneri al concorso aereo della Provincia autonoma di Trento, grazie al quale fino alla fine dello stato di emergenza (31 agosto) il sistema regionale potrà contare su cinque elicotteri per fronteggiare gli incendi e per garantire la sicurezza di popolazione e operatori; in più le nuove risorse serviranno per gli interventi urgenti previsti, nonché per l'acquisto di nuove attrezzature dedicate al superamento dell'emergenza.

Notizia in aggiornamento