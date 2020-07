Si dedica all'igiene personale, nudo, a Barcola

Lunedì 20, una pattuglia della Polizia locale di Trieste si è recata al bivio di Miramare, a Barcola, dopo essere stata avvicinata da alcuni cittadini che segnalavano la presenza di un uomo di 37 anni che, incurante dei numerosi bagnanti, tra i quali diversi bambini, si dedicava con perizia all'igiene del corpo: shampoo, doccia, barba, compresa la depilazione del torace e delle parti intime.

Gli operatori lo hanno subito "bloccato" e "ricomposto". Dopo averlo identificato, l'uomo è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico e atti contrari alla pubblica decenza. Alla fattispecie penale si sono sono aggiunte anche le sanzioni per aver violato il Regolamento di Polizia urbana: uso improprio delle fontanelle e comportamenti contrari al pubblico decoro e all'igiene. Le violazioni commesse prevedono anche l'applicazione del Daspo.