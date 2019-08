Si dichiara gay e ottiene lo status di rifugiato

Una sentenza che crea un precedente importante in merito alla gestione dell’immigrazione. Il riferimento è alla decisione della Corte d’Appello del Tribunale di Trieste rispetto a un migrante del Gambia che puntava al riconoscimento dello status di rifugiato e si era dichiarato gay. L’omosessualità nel suo Paese è considerata un reato, punito severamente con anni di galera.

I giudici, esaminando il caso, hanno valutato che non sia necessario indagare su quale sia l’effettivo orientamento sessuale del soggetto richiedente asilo, essendo sufficiente il modo in cui lo stesso viene percepito nel Paese d’origine. Tanto basta a stabilire che potrebbe essere perseguito e a concendere, quindi, lo status di rifugiato.

Un caso che non è altro che l’ultimo di una lunga serie, tenendo conto che chi dichiara di essere gay non dice sempre la verità. E' stato appurato, infatti, che alcuni immigrati si inventavano storie - come non avere più una famiglia in Patria o essere sotto tiro del Governo di turno - pur di ottenere l'idoneità.

La versione che ultimamente sta dilagando è proprio quella di dichiararsi omosessuale e di provenire da uno dei tanti Paesi islamici (africani o mediorientali) dove si applica la shaaria, che prevede il carcere o addirittura la pena capitale per i gay.

Nelle Marche, in passato, gli operatori deputati all’accoglienza dei migranti avevano evidenziato che c’era stato un boom di 'outing': quasi tutti i richiedenti asilo, nel presentare la domanda, avevano dichiarato di essere omosessuali. Prendere posizione o decidere rispetto all’orientamento sessuale è sempre molto delicato. Sicuramente c’è qualcuno che dice il vero, ma anche altri che ci marciano.