Si è spenta Alessandra Clama, undici anni dopo l'incidente

E' scomparsa nelle scorse ore Alessandra Clama, di 37 anni, da undici in stato paravegetativo per un incidente d'auto sulla strada regionale 352, ad Aquileia. Poco dopo le sei del mattino del 20 aprile del 2010, per motivi mai chiariti, la sua auto si schiantò contro un platano a bordo strada, e nonostante l'itervento del personale sanitario la sua situazione apparve disperata sin da subito.

La sua famiglia, che sempre si è battuta per chiarire le cause dell'incidente, indicando come colpevole l'eccessiva vicinanza alla carreggiata dell'albero contro cui si schiantò la macchina, aveva deciso fare causa alla Regione e a Friuli Venezia Giulia Strade spa, chiedendo un risarcimento di undici milioni di euro. “Il platano” ha sempre sostenuto lo Studio3A, che si è occupato del caso per conto dei legali della famiglia “era troppo vicino alla strada e non era delimitato da un guard rail, nonostante la normativa lo prevedesse”.

Il funerale sarà celebrato giovedì 30 settembre alle 14.30 nella chiesa di Terzo d'Aquileia. Alessandra lascia la mamma Donatella, il papà Giampietro, i fratelli Daniele e Davide.



Nel 2013 era nata anche l'Associazione Alessandra ONLUS su iniziativa della mamma che, vedendo le problematiche delle famiglie con ragazzi affetti da gravi traumi cerebrali e vivendole ogni giorno, decide di impegnarsi, per informare e sostenere chiunque ne abbia bisogno. Tra gli altri traguardi, a maggio del 2016 era stato avviato il Progetto Famiglia, inaugurando un appartamento nei pressi dell'Istituto di Medicina e Fisica Riabilitativa "Gervasutta" di Udine, completamente arredato e attrezzato per le esigenze dei degenti cerebrolesi.