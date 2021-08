Si è spenta Cristina Visintini, anima de Leali delle Notizie

Si è spenta ieri pomeriggio, all'età di 56 anni, Cristina Visintini, giornalista professionista, instancabile animatrice di tante iniziative e, da anni, vicepresidente dell'associazione culturale Leali delle Notizie di Ronchi dei Legionari. Un terribile male non le ha dato scampo.

Cristina, con il suo carattere forte e solare, ha combattuto fino alla fine, senza mai arrendersi. Nata il 13 giugno del 1965 si era laureata, a Udine, in Conservazione dei Beni Culturali. La sua passione per l'arte era nota, anche se l'amore della sua vita era il giornalismo. Attualmente era corrispondente del quotidiano in lingua slovena Primorski Dnevnik. E' stata una delle fondatrici del Coordinamento precari e freelance del Friuli Venezia Giulia, ma anche una delle animatrici dell’esposto collettivo ai sensi della Carta di Firenze, presentato all’Ordine dei giornalisti dal Coordinamento precari e dall’Assostampa.

Era, assime al presidente Luca Perrino, una delle anime dell'associazione Leali delle Notizie, della quale aveva percorso tutte le tappe dal 2015 a oggi, instancabile protagonista del Festival del Giornalismo, che, come diceva sempre lei, era la sua creatura, e del premio dedicato a Daphne Caruana Galizia. Le panchine della libertà di stampa e di espressione, che si trovano a Ronchi dei Legionari, a Torre Annunziata, a Roma e a San Daniele del Friuli, erano una sua idea ed era stata lei, pennello in mano, a decorarle.

Ha sempre dato il massimo, anche durante la malattia, e non ha mai dimenticato di dare il suo sostegno, indicando a tutti che bisognava andare avanti, nonostante tutto. Un carattere solare che non si potrà dimenticare. Cristina Visintini, che lascia il padre Amerigo e il compagno Sergio, è stata anche presidente della società filarmonica Giuseppe Verdi. La data dei funerali non è stata ancora fissata.

Tantissimi i messaggi di cordoglio già arrivati all'associazione e alla famiglia. Il sindaco, Livio Vecchiet, si è detto rattristato e davvero sconcertato da questa notizia.

“Una notizia terribile", è il commento del Presidente della Federazione Nazionale della Stampa, Giuseppe Giulietti, che insieme a lei aveva promosso moltissime iniziative sulla libertà di espressione e la tutela dei diritti umani. "Non dimenticheremo mai la sua generosità, il suo perenne sorriso, l’amore per la libertà d'informazione, la sua presenza, con Luca Perrino, alle iniziative per la promozione della Carta di Assisi e l’installazione, anche nel ghetto di Roma, della panchina della memoria. Persone così non possono essere dimenticate e ci mettiamo a disposizione di Luca, del premio, della comunità per partecipare e sostenere qualsiasi iniziativa intenderanno promuovere per conservare non il ricordo, ma i tanti semi che ha piantato nella sua vita”.

All'associazione Leali delle Notizie e ai suoi cari le condoglianze di tutta la nostra redazione.