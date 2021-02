Si è spenta la madre di Robert Miles

La mamma del dj Robert Miles, Antonietta Lauro Concina, si è spenta, vittima del Covid, all’ospedale di Udine. Aveva 74 anni. La sua salute è peggiorata nelle ultime settimane, la febbre molto alta e i danni causati dal Coronavirus l’hanno portata via in dieci giorni.

Il figlio, Roberto Concina, era scomparso prematuramente all'età di 47 anni a Ibiza per un tumore diagnosticatogli nove mesi prima. Aveva raggiunto fama mondiale nel 1996 con il singolo Children.

Per ricordare i suoi successi e tracciare il suo profilo da mamma, Antonietta era stata contattata per registrare una puntata di “Donne allo specchio” su Telefriuli ma, a causa delle restrizioni Covid, non è stato possibile registrarla in tempo.

Aveva vissuto in Svizzera assieme al marito Albino, si era poi trasferita con la famiglia a Fagagna. Un paese che lascia sapendo che una piazza o una via sarebbe stata intitolata a suo figlio dopo la petizione partita in rete qualche mese fa.