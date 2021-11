Si è spento don Annilo Genero, parroco di Ara di Tricesimo

Chiesa udinese in lutto per la morte, questa mattina all’Ospedale di Udine, di don Annilo Genero, per oltre 50 anni parroco di Ara di Tricesimo. Classe 1936, don Annilo, originario di Rive D’Arcano, era da tempo malato.

Era stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1961 e lo scorso maggio aveva festeggiato 60 anni di ordinazione presbiteriale.

Giunto ad Ara nel ’68 divenne da subito punto di riferimento per tutta la comunità; oltre al suo impegno pastorale, diede un contributo significativo per il rafforzamento dell’attività del gruppo folcloristico e bandistico 'Rosade Furlane. Non solo'. Dopo il terremoto del 1976, decise di dare un segno di speranza agli sfollati realizzando, nella baraccopoli, quello che negli anni è diventato il famoso presepe di Ara.

Inizialmente una semplice natività che fosse luogo di preghiera la notte di Natale, tra le macerie dell’orcolat, trasformatosi poi negli anni in uno dei presepi più grandi d’Europa.

I funerali saranno celebrati martedì 30 novembre alle 15.