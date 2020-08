Si è spento don Gianni Arduini, il prete-operaio

Il 26 settembre avrebbe compiuto 78 anni. A pochi giorni da quel traguardo si è spento don Gianni Arduini, parroco della Casa dell’Immacolata don Emilio de Roja di Udine dal 2002, di cui è stato presidente per ben 16 anni. Da mesi soffriva di condizioni di salute precarie che lo tormentavano. Don Arduini lascia un grande vuoto dietro sé a Udine, ma in particolar modo a San Giovanni al Natisone.

Era nato a Nimis nel 1941 e fin da giovanissimo era entrato nel Seminario Arcivescovile di Udine. Dopo essere stato ordinato sacerdote, fu cappellano a Carlino e Manzano, prima di prendersi un periodo di riflessione, decidendo di stare al fianco degli operai sfruttati, condividendo la sorte.

Dal 1975 decise, infatti, di diventare “prete operaio”, come altri 300 parroci in Italia. Mentre faceva il Cappellano nella Parrocchia di San Giovanni al Natisone, usciva ogni mattina dalla canonica per recarsi al lavoro in una fabbrica di sedie, proprio come altre centinaia di operai. Una scelta di vita proseguita per 28 anni.

Nel corso degli anni don Gianni aveva sempre provocato le persone a vivere nella semplicità e nell’aderenza al Vangelo. Contemporaneamente aveva portato avanti le attività pastorali, dedicandosi specialmente ai giovani e agli stranieri. Nel 2002, monsignor Brollo lo assegnò alla Casa dell'immacolata, successore di Don Emilio De Roya, dove per tanti anni ha seguito molti minori provenienti da vari Paesi, ragazzi per lo più senza famiglia, soli, bisognosi di affetto e traumatizzati, ma anche la Comunità di alcolisti in trattamento.

Nel 2016 aveva festeggiato 50 anni di sacerdozio.