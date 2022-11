Si è spento Glauco Vicario, fotografo e guida naturalistica

ll Friuli Venezia Giulia perde una delle più conosciute guide naturalistiche della regione. Si è spento ieri, a 59 anni, dopo aver combattuto contro un brutto male, Glauco Vicario, guida naturalistica, fotografo e tecnico ambientale che aveva fatto conoscere a tutti, tramite i suoi scatti e gli eventi da lui condotti, la bellezza, in particolare, della Riserva naturale della Valle Canal Novo, ma anche le Foci dello Stella e Valle Grotari.

Vicario, laureato in Scienze naturali all'Università di Trieste, aveva poi conseguito l'abilitazione a guida naturalistica e forniva consulenze in diversi comuni non solo della nostra regione.

Lascia la moglie Daniela, la mamma e due fratelli. I funerali avranno luogo martedì 8 Novembre alle 15, nella Chiesa parrocchiale San Martino di Marano Lagunare, dove il feretro giungerà dall’ospedale di Latisana.