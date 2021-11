Si è spento il pilota friulano di Leonardo Del Vecchio

Ivan Berlai, cinquant’anni compiuti il 2 ottobre, bertiolese ma residente a Codroipo, è morto la scorsa notte a causa di un malore; ha accusato un forte dolore al petto mentre si trovava nella sua camera da letto. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano.

La salma è stata trasferita nella cella mortuaria del camposanto bertiolese; alle 15 di martedi ci sarà l’estremo saluto nella parrocchiale.

Ivan, diplomato al Malignani, pilota d’aereo, per anni aveva lavorato per la famiglia Benetton; ora era il pilota del velivolo che trasportava il numero uno di Luxottica, Leonardo Del Vecchio. Proprio ieri, come ci ha riferito il padre, Ivan era rientrato dopo una settimana di lavoro in America e aveva fatto visita ai genitori. Sarebbe dovuto ritornare dai suoi questa mattina, appuntamento al quale è purtroppo mancato.

Una morte improvvisa e inaspettata; il padre ha confermato che, viste le esigenze professionali, si era sottoposto a controlli qualche settimana fa. A provocare il decesso sarebbe stato un infarto.

Lascia i genitori Giuseppe e Rosanna, la moglie Soneida e due figlie Asia e Chantal.