Si è spento il professor Attilio Maseri

Si è spento, a 85 anni, nella sua villa di Pavia di Udine, il professor Attilio Maseri. Cardiologo di fama internazionale, aveva curato, tra gli altri, Papa Giovanni Paolo II e la regina Elisabetta. Profondo lutto nella comunità scientifica, ma anche nel suo Friuli, che lo ricorderà per le molte donazioni e la grande attenzione ai giovani, in particolare dopo la morte del figlio.

Classe 1935, dopo la laurea in medicina a pieni voti e lode nel 1960 a Padova, si era specializzato a Pisa in cardiologia e medicina nucleare. Poi, il salto in America alla Columbia University di New York, dove aveva lavorato con il premio Nobel André Frédéric Cournand, quindi il ritorno in Italia al Centro Ricerche Coronariche del Cnr di Pisa. Nel 1979 era stato chiamato a Londra come professore ordinario alla Royal Medical School. Nel 1991 il rientro in Italia, alla Cattolica, come professore ordinario di cardiologia e Direttore dell'Istituto di Cardiologia del Policlinico Gemelli.

Dal 2001 a luglio 2008 era stato professore ordinario di cardiologia all'Università Vita-Salute dell'Ospedale San Raffaele e direttore del Dipartimento cardio-toraco-vascolare all'Istituto Scientifico San Raffaele di Milano. Nel triennio 2004-2007 era stato presidente della Federazione Italiana di Cardiologia.

Fondatore e presidente onorario della Fondazione “Per il tuo cuore - Associazione Nazionale dei Medici Cardiologi Ospedalieri”, è stato insignito Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Commendatore dell’ordine di San Gregorio Magno da Papa Woytila. Apprezzato per l’umanità e l’attenzione al malato, ha pubblicato più di 750 articoli su riviste specializzate ed è stato cardiologo della Casa reale inglese e del pontefice Giovanni Paolo II.

Membro della Johns Hopkins Society of Scholars (1988), era stato tra i primi cinque europei nell'Editorials Board del New England Journal of Medicine e aveva ricevuto prestigiosi riconoscimenti internazionali, donando sempre l'ammontare dei vari premi per finanziare progetti di ricerca sulle cause dell'infarto.

"È con profondo dolore che l’Università di Udine accoglie la notizia della scomparsa del professor Attilio Maseri, amico vero e profondo dell’ateneo friulano, un uomo e uno scienziato che lascia un vuoto incolmabile". Il rettore dell’Università di Udine, Roberto Pinton, commenta così la morte del cardiologo friulano di fama internazionale.

"Il suo nome – sottolinea Pinton – resterà per sempre nella storia del nostro ateneo e del Friuli per due straordinari atti di mecenatismo a favore dell’università: le donazioni, nel 2018, del palladiano palazzo Antonini-Maseri, edificio di assoluto prestigio architettonico e artistico, ora sede centrale dell’ateneo e, nel 2013, della Biblioteca Florio, un patrimonio di immenso valore culturale".

"Due gesti esemplari – evidenzia il rettore – per il loro illuminato altruismo e profonda generosità a favore del sapere, dei giovani e per la crescita e lo sviluppo della sua amata terra, che ricordava sempre, dall’ambito culturale a quello dell’istruzione e della sanità".

"Da sempre vicino all’Università di Udine – ricorda Pinton –, anche in momenti cruciali della sua storia, il luminare friulano ha messo a disposizione la sua straordinaria esperienza e capacità in svariate occasioni ricoprendo anche ruoli di primo piano". Come nel 2011 quando venne nominato presidente dell’organo di indirizzo dell’Azienda ospedaliero universitaria ‘Santa Maria della Misericordia’ di Udine o nel 2004 quando è entrò a far parte del Comitato dei revisori scientifici del Centro interdipartimentale di medicina rigenerativa (Cime) dell’allora facoltà di Medicina.

“La scomparsa del Professor Attilio Maseri non può che rattristarci perché con lui se ne va un amico vero della città di Udine. Come sindaco, ho avuto l'onore non solo di approfondire la sua conoscenza ma anche di conferirgli la cittadinanza onoraria della nostra città all'inizio del mio mandato”, dichiara il Sindaco di Udine Pietro Fontanini.

“Maseri - prosegue Fontanini - è stato non solo un illustre cardiochirurgo ma anche un filantropo autentico, basti pensare alla donazione che fece all'università del Palazzo che oggi porta il suo nome e che ospita il Rettorato della nostra Università”.

“A nome di tutta la città, voglio esprimere le più sentite condoglianze alle persone che fino alla fine gli sono state vicine”, conclude il Sindaco.