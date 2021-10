Si è spento il professor Luigi Reitani

Udine e il mondo della cultura piangono per la morte di Luigi Reitani. Ordinario di Letteratura tedesca all'Ateneo friulano, si è spento a 62 anni, a causa delle complicazioni legate al Covid, a Berlino, dove si era trasferito da qualche anno con la moglie Antonella e le due figlie.

Nonostante avesse completato il ciclo vaccinale a primavera, il virus non gli ha lasciato scampo, con un decorso molto rapido e violento che lo ha vinto dopo due settimane di ricovero in ospedale.

Nato a Foggia il 18 luglio 1959, si era laureato in Lettere e filosofia con una tesi in Letteratura tedesca all'Università di Bari. Era uno dei massimi esperti internazionali di Friedrich Hölderlin (di cui aveva anche curato un'apprezzata traduzione di Prose, teatro, lettere edita per i Meridiani di Mondadori), letteratura austriaca dal XIX al XXI secolo e di relazioni italo-tedesche.

Dal 2015 al 2019 aveva diretto l'Istituto italiano di Cultura di Berlino; terminato il mandato, era entrato a far parte del Cda dell'Istituto di italiano di studi germanici e poi del Collegio di dottorato in Studi germanici e slavi de La Sapienza di Roma; era anche direttore editoriale delle 'Edizioni Studi germanici'.

Nel 2020 aveva ricevuto l’Ordine al merito (Bundesversdienstkreuz) della Repubblica Federale di Germania conferito dal Presidente Frank-Walter Steinmeier.

Accanto alla sua brillante carriera accademica, si era fatto apprezzare anche come assessore alla Cultura del Comune di Udine nella prima Giunta Honsell, dal 2008 al 2013.

"Esprimo profondo dolore per la scomparsa di uno tra i più fini intellettuali che abbia conosciuto", sono le parole di Furio Honsell. "Esprimo le condoglianze alla moglie e alle figlie. Fu un privilegio avere Luigi Reitani come assessore alla Cultura per cinque anni. La città di Udine e io gli dobbiamo molto. Volle che il Giovanni da Udine diventasse un teatro di produzione oltre a un teatro di ospitalità. Lanciò il progetto Udine Città del Tiepolo e Rosa Tiepolo che sono ancora attivi. Grazie alla sua caratura nazionale e internazionale Reitani riuscì a inserire Udine in molti circuiti culturali di prestigio".

"Ma fu soprattutto un grande germanista. L'edizione critica dell'opera di Hölderlin divenne un punto di riferimento anche in Germania. Valorizzò la cultura friulana conferendo il sigillo della città a Maniacco e altri autori. Fu tra i primi a promuovere il poeta Cappello prima che questi acquisisse fama nazionale. Perdiamo con Reitani un grande intellettuale che di Udine aveva fatto la sua città di elezione", conclude Honsell.

"L’ultima cosa che ho detto a Luigi Reitani quando le nostre strade si sono divise, dopo che si erano incrociate per cinque anni, è stata 'E' stato un piacere lavorare con te' e lui ha sorriso, ricambiando con un 'anche per me' laconico e certamente sincero", scrive in un post su Facebook Vincenzo Martines, vicesindaco durante il primo mandato Honsell. "Oggi non riesco a capacitarmi. E' morto di Covid in Germania dove lavorava con successo e prestigio personali. Abbiamo condiviso cinque anni di lavoro in Giunta. Aveva modi gentili, ma era caparbio. Non aveva fatto l’assessore per ambizione politica, piuttosto per aiutare Honsell e per dare un sincero contributo alla cultura cittadina. Se ne è andato troppo presto. Il suo contributo alla cultura europea, con i suoi prestigiosi incarichi da germanista tra Italia e Germania, in particolare, avrebbe dovuto continuare molto più a lungo. Il virus se l’è potato via e io rimango impressionato da una notizia tremenda, perché Luigi era nel pieno della sua esperienza di studioso e perché relazioni professionali così particolari non si possono dimenticare. Il Covid è la peste della nostra contemporaneità, bisognerebbe tenerlo sempre a mente. Non da scampo a nessuno. E oggi mi tocca piangere un uomo del quale avevo e avrò, nel suo ricordo, un enorme stima".

Tanti i messaggi di cordoglio da esponenti del mondo della cultura internazionale, che avevano apprezzato il suo lavoro di docente, germanista, traduttore e critico letterario.

"Non avrei mai pensato di dovere scrivere questo ricordo. Ma Luigi Reitani ci ha lasciato, precipitato nell’incubo di una malattia che si è accanita senza lasciargli tregua. Ha tentato di combatterla con la tenacia che gli era propria", scrive Gabriella Catalano del Consiglio scientifico dell'Istituto italiano di Studi germanici. "Un’intelligenza del sud, come qualcuno aveva scritto tanto tempo fa, credo recensendo uno dei suoi primi lavori. Da allora, da quel ragazzo con gli occhialini che ho conosciuto quarant’anni fa ai seminari di Schmidt-Dengler, è poi diventato uno studioso ricco e appassionato, un lavoratore instancabile con una capacità di dedizione a qualsiasi cosa l’abbia impegnato nel corso degli anni, sul piano scientifico come sul piano organizzativo e professionale".

"Un’onestà intellettuale che ha sempre caratterizzato il suo stare nelle cose, nel suo ruolo di professore all’Università di Udine e assessore alla cultura del Comune della città o come direttore dell’Istituto Italiano di cultura a Berlino e in ultimo nella responsabilità che aveva assunto della rivista Studi Germanici e della sua collana o nel consiglio di Amministrazione dell’Istituto di Studi Gemanici. In ogni occasione non si è mai risparmiato, scrivendo, intervenendo, tenendo conferenze, partecipando e organizzando convegni, presentando scrittori ed eventi. Prendeva a cuore qualsiasi incarico, qualsiasi lavoro si trovasse a fare: dai primi studi su Schiller alle tante traduzioni che ha realizzato, a partire da Schnitzler, fino alla cura dei due volumi dei Meridiani dedicati a Hölderlin in cui ha voluto non solo tradurre, ma anche imporre un taglio editoriale nuovo alla presentazione delle liriche proponendone una ripartizione in base ai luoghi di edizioni e contribuendo così, con sicura originalità, alla ricerca. Fino all’ampio commento alla raccolta di Ingeborg Bachmann, Anrufung des großen Bären, a cui ha lavorato tutta la scorsa estate", scrive ancora Catalano. "Per molti Luigi è stato un maestro e una guida, perché sapeva apprezzare chi lavorava e amava lo scambio con i suoi interlocutori. Per alcuni è stato un amico prezioso".