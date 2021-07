Si è spento il sorriso di Ilaria, vinta dal male a 20 anni

La comunità di Fanna è in lutto. Si è spento il dolce sorriso di Ilaria Di Carlo, morta a vent'anni al Cro di Aviano, dove aveva trascorso gli ultimi mesi studiando per affrontare l'esame di maturità. Un obiettivo che, nonostante la malattia, la giovane aveva inseguito con grande determinazione, frequentando le lezioni a distanza grazie al progetto 'Scuola in ospedale' dell'Area Giovani, guidata dal dottor Maurizio Mascarin.

E proprio pochi giorni fa, da privatista - era iscritta al Flora di Pordenone - Ilaria era riuscita a festeggiare il traguardo. Ma poi si è dovuta arrendere al male. Lascia nel dolore i genitori, il fratello, i parenti e tanti amici, che già sentono la mancanza della sua solarità e di quel sorriso che sapeva conquistare tutti.

La famiglia ha voluto ringraziare il personale dell'Area Giovani del Cro e invita chi desiderasse ricordare Ilaria a fare un'offerta alla struttura.

I funerali saranno celebrati domani alle 11 nella chiesa di Fanna, dove il feretro giungerà dal Cro. Questa sera, alle 20.45, sempre nella parrocchia di Fanna, sarà recitato il rosario.