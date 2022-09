Si è spento Licio Damiani

Il Friuli Venezia Giulia piange la morte di Licio Damiani, scomparso a 87 anni. Giornalista professionista e critico d'arte, negli anni aveva realizzato diversi volumi sull’arte del Novecento in Friuli, numerose monografie e saggi su pittori, scultori e architetti. Tra tutti ricordiamo l'opera pubblicata nel 2001 'Friuli Venezia Giulia. L’Arte del Novecento'.

Il giornalista, nato a Lussinpiccolo nel 1935, viveva a Udine e, negli anni, aveva pubblicato libri anche su altri generi, spaziando dalla narrativa, alla poesia, ai libri di viaggio.

Damiani, già capo servizio alla Rai, aveva realizzato documentari cinematografici e televisivi e collaborava su quotidiani e riviste specializzate. Collaborò anche con la Regione, in particolare sotto la presidenza dell’avvocato Antonio Comelli.

Il suo contributo alla conoscenza della ricchezza artistica e culturale regionale due anni fa trovò il giusto riconoscimento, quando Damiani venne insignito del premio Epifania 2020, a Tarcento.

Tutta la redazione di Mediafriuli esprime sentite condoglianze alla famiglia.

“Con Licio Damiani si spegne una voce autentica del Friuli, quello rurale della trasmissione radiofonica Rai 'Vita nei campi' e quella culturale, artistica e sociale di tanti servizi giornalistici, recensioni e libri. Il tratto cordiale ne ha sempre contraddistinto vita e attività, quando la sua voce entrava nelle case e quando la sua memoria si faceva racconto. Ci stringiamo alla famiglia e a quanti gli erano affezionati”. Sono le espressioni di cordoglio della capogruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, appresa la notizia della scomparsa di Licio Damiani, giornalista e critico d’arte.

“Con la scomparsa di Licio Damiani il Friuli perde uno dei promotori della cultura e dell’arte nel territorio. Giornalista capace di cogliere gli aspetti della cultura rurale della nostra terra, attraverso la trasmissione radiofonica della Rai “Vita nei campi” e critico d’arte, sempre cordiale in ogni occasione in cui ho avuto il piacere di incontrarlo nella mia attività di amministratore. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze”. Con queste parole il consigliere regionale Franco Iacop (Pd) esprime il suo cordoglio.

“Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Licio Damiani”, dichiara il Sindaco di Udine Pietro Fontanini. “Di lui ci mancheranno la grande professionalità dimostrata come giornalista e la profonda sensibilità e raffinatezza espositiva che ha saputo infondere alla sua attività di critico d’arte ma anche le sue qualità umane perché Licio era una persona sempre gentile, disponibile e capace di farsi ben volere da chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e di lavorare con lui”.

“Damiani - aggiunge l’Assessore alla cultura del Comune d Udine Fabrizio Cigolot - è stato uno dei massimi esponenti della straordinaria stagione artistica del Novecento friulano e credo che moltissimi nostri artisti gli debbano molto per la divulgazione e la promozione delle loro opere. Io e il Sindaco abbiamo avuto modo di collaborare con lui, apprezzando l’acutezza dei suoi interventi e la sua volontà di contribuire alla crescita culturale di Udine e di tutto il Friuli, soprattutto negli anni passati in Provincia, durante i quali Licio si è speso in prima persona per la realizzazione di eventi e iniziative che rimarranno nella storia della nostra città”.

“Desidero esprimere a nome dell’Amministrazione e della città di Udine le più sentite condoglianze alla moglie, ai figli Stefano e Sabrina e a tutti i familiari”, conclude Fontanini.