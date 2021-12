Si è spento lo storico segretario Eugenio Panichelli

Lutto a Montenars per la morte di Eugenio Panichelli, storico segretario comunale in diversi comuni del Friuli, in particolare nel periodo del post terremoto, in Carnia, nella Val Canale e nel Gemonese. In pensione da diversi anni, si è spento per un malore improvviso a 83 anni, poco dopo aver pranzato assieme ai familiari.

Come ricorda l’amico Maurizio Primus, Panichelli aveva seguito passo passo tutto il cammino amministrativo burocratico della ricostruzione post sisma. “Eugenio era capace di rimanere dietro alla scrivania anche fino alle tre del mattino pur di portare a termine il suo sempre puntiglioso lavoro", ricorda Primus. "La sua conoscenza spaziava su quasi tutto lo scibile umano. Dispensava il suo sapere con chiunque e senza mai farlo pesare. Una persona a modo, una mente d’altri tempi”.

Panichelli viene ricordato per il suo ruolo di segretario anche ad Arta Terme, Paularo, Ligosullo, Forni di Sopra, Tarcento, Vito d'Asio, Lestizza e Pontebba. Un uomo tutto d’un pezzo, un pilastro per la famiglia, un uomo che, nonostante la quiescenza, studiava e si documentava in continuazione.

Lascia la moglie Maria Cristina, i figli Karen, con Massimo, e Michele, con Erica, oltre alle amate nipotine Sofia Emma ed Antonella.

I funerali si svolgeranno giovedì nella chiesa di San Giorgio a Montenars.